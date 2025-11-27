Infos précédentes :

Rock En Seine 2023 : derniers nomsMetal en Seine ! - 27/11

Le Rock en Seine est en train de renouer avec le rock et même le métal ! Le 29 août sont programmés Deftones, Landmvarks et Turnstile ! Les autres jours verront monter sur scène Franz Ferdinand, Slowdive, Interpol, Akron, The Black Keys et Kurt Vile & The Violators !

