Metal en Seine ! - 27/11
Le Rock en Seine est en train de renouer avec le rock et même le métal ! Le 29 août sont programmés Deftones, Landmvarks et Turnstile ! Les autres jours verront monter sur scène Franz Ferdinand, Slowdive, Interpol, Akron, The Black Keys et Kurt Vile & The Violators !
