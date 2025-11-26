Infos précédentes :
Posté par Ted.
Modéré le 26/11/2025 à 21:25.
Modéré le 26/11/2025 à 21:25.
Du neuf pour Massive Attack - 26/11
Massive Attack publiera l'année prochaine de nouveaux morceaux, en version physique et numérique, grâce à un nouveau label. Ils ont précisé que Spotify n'hébergera pas leurs créations.
