Angelo BruschiniDu neuf pour Massive Attack - 26/11

Massive Attack publiera l'année prochaine de nouveaux morceaux, en version physique et numérique, grâce à un nouveau label. Ils ont précisé que Spotify n'hébergera pas leurs créations.

