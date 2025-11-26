Infos précédentes :
Monolithe Noir a posté le clip de "La foi gelée" avec Fabiola en featuring. Ce titre est extrait de son nouvel album du même nom qui sortira le 27 février chez Humpty Dumpty Records et Les Cloches d'Atlantis. [plus d'infos]
