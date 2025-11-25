Infos précédentes :

Posté par M!ke.
Modéré le 25/11/2025 à 08:00.
Nailbomb-Point blankUne vie de malade pour Nailbomb - 25/11

Nailbomb était au Bloodstock Open Air cet été. Le supergroupe a notamment joué "Sick life". Ce live est là. [plus d'infos]

