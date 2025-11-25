Infos précédentes :
- Une vie de malade pour Nailbomb
- Nailbomb @ Bloodstock Open Air
- Gaspillage de Nailbomb au Bloodstock
- Un peu de Nailbomb du Bloodstock
- Max ressuscite Nailbomb
- Motocultor : déjà du très lourd !
- KBK : le super-projet de la mort s'annonce...
- Le supergroupe du jour.... du mois, de l'année voire plus.
- Max do Brasil
- Streaming du jour : Man Must Die
Posté par M!ke.
Modéré le 25/11/2025 à 08:00.
Modéré le 25/11/2025 à 08:00.
Une vie de malade pour Nailbomb - 25/11
Nailbomb était au Bloodstock Open Air cet été. Le supergroupe a notamment joué "Sick life". Ce live est là. [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires