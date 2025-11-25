Infos précédentes :

M!ke.
Gojira 2024Gojira, la bête blessée - 25/11

Joe Duplantier de Gojira a subi récemment une chirurgie à la main. Alors que le groupe s'apprête à se lancer dans sa plus grosse tournée française des Zéniths (les Landais seront à Reims après-demain), ils ont fait appel à Greg Kubacki de Car Bomb pour le suppléer sur scène.

