Counterparts-Heaven let them dieCounterparts en live drum-cam - 25/11

Kyle Brownlee de Counterparts a mis en ligne une vidéo live drum-cam de "With loving arms disfigured". Le titre est présent sur l'EP Heaven let them die. [plus d'infos]

Counterparts-Heaven let them die
Counterparts
EP : Heaven let them die
Label : Pure Noise Records
Date de sortie : 07/11/2024
A martyr left alive
With loving arms disfigured
To hear of war
No lamb was lost
Praise no artery intact
Heaven let them die

