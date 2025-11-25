Posté par M!ke.
Modéré le 25/11/2025 à 08:00.
Modéré le 25/11/2025 à 08:00.
Lorna Shore en prise voix - 25/11
Will Ramos de Lorna Shore en prestation vocale sur "Glenwood" tiré de I feel the everblack festering within me, c'est par là. [plus d'infos]
Lorna Shore
LP : I feel the everblack festering within me
Date de sortie : 12/09/2025
LP : I feel the everblack festering within me
Date de sortie : 12/09/2025
Prison of flesh
Oblivion
In darkness
Unbreakable
Glenwood
Lionheart
Death can take me
War machine
A nameless hymn
Forevermore
Oblivion
In darkness
Unbreakable
Glenwood
Lionheart
Death can take me
War machine
A nameless hymn
Forevermore
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires