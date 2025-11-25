Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Prison of flesh Oblivion In darkness Unbreakable Glenwood Lionheart Death can take me War machine A nameless hymn Forevermore

Lorna Shore LP : I feel the everblack festering within me Date de sortie : 12/09/2025

Will Ramos de Lorna Shore en prestation vocale sur "Glenwood" tiré de I feel the everblack festering within me , c'est par là. [ plus d'infos ]

