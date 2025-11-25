Infos précédentes :
- DT en teaser
- Portnoy en pleine conscience
- Terreur nocturne pour DT
- DT à Paris
- Changement de saison pour Dream Theater
- La mère de Mike Mangini en vidéo drum-cam ?
- Last Second Chance reprend Roxanne
- Mike, un gourou Monolithique
- Last Second Chance a embauché Mike Portnoy
- Heavy Week-End 2025 : l'affiche dévoilée
Posté par M!ke.
Modéré le 25/11/2025 à 08:00.
Modéré le 25/11/2025 à 08:00.
DT en teaser - 25/11
Dream Theater propose un nouveau trailer pour son prochain album live, Quarantième: live à Paris. Il sort vendredi. [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires