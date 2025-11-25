Infos précédentes :

Posté par Rémiii.
Modéré le 25/11/2025 à 08:00.
Festival Les gueules de boisLes 3 1ères Gueules de Bois annoncées - 25/11

Maggy Bolle, Burning Heads et Svinkels sont les 3 premières formations annoncées pour l'édition 2026 du Festival les Gueules de Bois. Rendez-vous du 20 au 22 août à Légna (Jura).

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter- Classer cet élément
Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page