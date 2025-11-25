Infos précédentes :
- Les 3 1ères Gueules de Bois annoncées
- Pepper Rock Fest 2025 : l'affiche
- BTFHK en préco chez GPS
- Un rappel pour Décibels gueules
- Decibels gueules en souscription
- Re-Animator Festival 2025 : les premiers noms
- Indociles en souscription
- Pit continue de reprendre
- Mag #60 : La Tournée du Siècle
- Les BR détestent les au-revoirs
Posté par Rémiii.
Modéré le 25/11/2025 à 08:00.
Modéré le 25/11/2025 à 08:00.
Les 3 1ères Gueules de Bois annoncées - 25/11
Maggy Bolle, Burning Heads et Svinkels sont les 3 premières formations annoncées pour l'édition 2026 du Festival les Gueules de Bois. Rendez-vous du 20 au 22 août à Légna (Jura).
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires