MetallicA chez les Aussies - 24/11
MetallicA était en tournée en Australie en début de ce mois. Ils ont partagé les deux morceaux "For whom the bell tolls" et "Seek & destroy" de leur date du 8 novembre à Melbourne. [plus d'infos]
MetallicA
LP : 72 seasons
Label : Blackened Recordings
Date de sortie : 14/04/2023
72 seasons
Shadows follow
Screaming suicide
Sleepwalk my life away
You must burn!
Lux æterna
Crown of barbed wire
Chasing light
If darkness had a son
Too far gone?
Room of mirrors
Inamorata
