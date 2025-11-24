Posté par M!ke.
Dans les coulisses de l'histoire d'Epitaph - 24/11
Un documentaire sur l'histoire de l'excellent label Epitaph, fondé par Brett Gurewitz de Bad Religion, (Parkway Drive, Architects, Refused, Converge, NoFx... On arrête là, tu auras compris, y'a que du très lourd dans le roster) a été mis en ligne. [plus d'infos]
