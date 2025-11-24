Infos précédentes :

Posté par M!ke.
Modéré le 24/11/2025 à 08:00.
Turnstile never enoughTurnstile s'invite chez les copains de Trapped Under Ice - 24/11

Trapped Under Ice était tête d'affiche de l'édition des 5 ans du festival hardcore punk Revolution Calling à Eindhoven. Ils ont invité leurs potes de Baltimore de Turnstile sur scène pour un "Birds" enflammé. Morceau tiré de leur dernier opus Never enough. [plus d'infos]

