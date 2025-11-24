Infos précédentes :

Posté par M!ke.
Modéré le 24/11/2025 à 08:00.
Vola - InmazesVola au clair de lune - 24/11

Vola a mis en ligne une vidéo drum-playthrough pour "Gutter moon" jouée en live. [plus d'infos]

Vola Friend of a phantom
Vola
LP : Friend of a phantom
Date de sortie : 01/11/2024
Cannibal (feat. Anders Friden of In Flames)
Break my lying tongue
We will not disband
Glass mannequin
Bleed out
Paper wolf
I don't know how we got here
Hollow kid
Tray

