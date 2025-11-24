Infos précédentes :
Posté par M!ke.
Modéré le 24/11/2025 à 08:00.
Portnoy en pleine conscience - 24/11
Mike Portnoy est passé par les studios de Drumeo pour y jouer "Stream of consciousness" de Dream Theater. [plus d'infos]
Pas encore de commentaires