Séparation chez Arch Enemy - 24/11
Dans un bref communiqué, Arch Enemy a annoncé s'être séparé de sa chanteuse Alissa White-Gluz. Cette dernière parallèlement a signalé démarrer une carrière en solo. Son premier morceau sous le patronyme Alissa a fait surface dans la foulée, "The room where she died". [plus d'infos]
