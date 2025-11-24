Posté par Phil.
Un nouveau clip pour Jostle - 24/11
Le trio marseillais Jostle a dévoilé le clip (signé François Letiec) de "White noise", le second single de leur prochain album éponyme.
