Seether a posé des images sur "Lost all control". Le morceau est présent sur The surface seems so far sorti l'an dernier. [plus d'infos]

Seether-The surface seems so far
Seether
LP : The surface seems so far
Label : Fantasy Records
Date de sortie : 20/09/2024
Judas mind
Illusion
Beneath the veil
Semblance of me
Walls come down
Try to heal
Paint the world
Same mistakes
Lost all control
Dead on the vine
Regret

