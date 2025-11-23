Infos précédentes :
Posté par M!ke.
Modéré le 23/11/2025 à 08:00.
Modéré le 23/11/2025 à 08:00.
Seether a perdu tout contrôle - 23/11
Seether a posé des images sur "Lost all control". Le morceau est présent sur The surface seems so far sorti l'an dernier. [plus d'infos]
Seether
LP : The surface seems so far
Label : Fantasy Records
Date de sortie : 20/09/2024
LP : The surface seems so far
Label : Fantasy Records
- Fantasy Records (42 hits)
Date de sortie : 20/09/2024
Judas mind
Illusion
Beneath the veil
Semblance of me
Walls come down
Try to heal
Paint the world
Same mistakes
Lost all control
Dead on the vine
Regret
