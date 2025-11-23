Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Judas mind Illusion Beneath the veil Semblance of me Walls come down Try to heal Paint the world Same mistakes Lost all control Dead on the vine Regret

LP : The surface seems so far: Fantasy RecordsDate de sortie : 20/09/2024

Seether a posé des images sur "Lost all control". Le morceau est présent sur The surface seems so far sorti l'an dernier. [ plus d'infos ]

