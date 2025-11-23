Infos précédentes :
Morte(s) née(s), 15 ans après - 23/11
Celeste sortira début décembre une version remixée et remasterisée de Morte(s) née(s) à l'occasion des 15 ans de leur troisième album. La nouvelle version du morceau "Ces belles de rêve aux verres embués" a été partagée sur YouTube. [plus d'infos]
Celeste
LP : Morte(s) née(s)
Label : Denovali Records
Date de sortie : 21/05/2010
Ces belles de rêves aux verres embués
Les mains brisées comme leurs souvenirs
Il y a bien des porcs que ça ferait bander de t'étouffer
En troupeau des louves en trompe l'oeil des agneaux
(s)
Un miroir pur qui te rend misérable
De sorte que plus jamais un instant ne soit magique
