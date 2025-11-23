Posté par M!ke.
Robert Plant fait son Tiny Desk - 23/11
Robert Plant est passé par le plateau de NPR Music pour y enregistrer une de leurs sessions Tiny Desk Concert. Elle est dispo dans ton Tube.
[ NPR Music: Site officiel / Tiny Desk Concert: Site officiel ] [plus d'infos]
