Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Clawfinger vient de sortir "Big brother". Un nouvel extrait du prochain album des suédois prévu pour le 20 février 2026, Before we all die . [ plus d'infos ]

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour sauver vos préférences et réaliser des statistiques de visites. [ charte d'utilisation ]