Posté par M!ke.
Modéré le 23/11/2025 à 08:00.
Modéré le 23/11/2025 à 08:00.
Le grand frère de Clawfinger - 23/11
Clawfinger vient de sortir "Big brother". Un nouvel extrait du prochain album des suédois prévu pour le 20 février 2026, Before we all die. [plus d'infos]
Pas encore de commentaires