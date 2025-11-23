Infos précédentes :

Posté par M!ke.
Modéré le 23/11/2025 à 08:00.
Clawfinger : Deafer dumber blinderLe grand frère de Clawfinger - 23/11

Clawfinger vient de sortir "Big brother". Un nouvel extrait du prochain album des suédois prévu pour le 20 février 2026, Before we all die. [plus d'infos]

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter- Classer cet élément

Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page