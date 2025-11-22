Infos précédentes :
Modéré le 22/11/2025 à 00:30.
Comme chaque année, la fédération des Labels Indépendants (FELIN) propose une sélection de 30 albums phares via son projet Indies First. Tu pourras y retrouver des artistes dont on parle dans les pages du W-Fenec, comme Stupeflip, Troy von Balthazar, Chinese Man... et en découvrir donc bien d'autres.
La sélection se trouve via le lien ci-dessous et se termine fin novembre.
[ Indies First: Selection 2025 ]
