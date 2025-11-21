Posté par Ted.
Modéré le 21/11/2025 à 08:00.
Angine de Poitrine en session sur le toit - 21/11
Les Canadiens d'Angine de Poitrine ont posté une vidéo live de leur titre "Mata zyklek" sur le toit d'Ubisoft pendant le festival POP Montréal en 2025. Ce duo de rock barré jouera le 6 décembre aux Transmusicales de Rennes (Liberté à 19h30) [plus d'infos]
