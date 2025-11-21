Posté par Ted.
Ultra Vomit aux Zéniths - 21/11
Je sais pas si tu es au courant, mais Ultra Vomit fera la tournée des Zéniths en début d'année prochaine avec des invités aussi foufous qu'eux. Les dates mises à jour se trouvent à la suite. [plus d'infos]
Ultra Vomit [ ultravomit.fr.st (74 hits) ]
24 janvier 2026: NANTES - Zenith (+ Bernard Minet Metal Band)
14 février 2026: TOULOUSE - Zenith (+ Mononc' Serge & Anonymus)
12 mars 2026: PARIS - Zenith (+ Lucie Sue + Harold Barbé)
13 mars 2026: DIJON - Zenith (+ Celkilt + Harold Barbé)
14 mars 2026: STRASBOURG - Zenith (Didier Super Metal + Harold Barbé)
21 mars 2026: CAEN - Zenith (Didier Super Metal + Harold Barbé)
27 mars 2026: LILLE - Zenith (+ Celkilt + Harold Barbé)
04 avril 2026: BORDEAUX (FLOIRAC) - Arkea Arena (+ Lucie Sue + Harold Barbé)
18 avril 2026: LYON - Halle Tony Garnier (+ Lucie Sue + Harold Barbé)
