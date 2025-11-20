Infos précédentes :
Posté par Ted.
Modéré le 20/11/2025 à 08:00.
QOTSA à La Baloise Session - 20/11
Queens Of The Stone Age a présenté son spectacle acoustique et épuré lors de la Baloise Session en Suisse. ARTE était là pour filmer, le concert se regarde ci-dessous.
[ Baloise Session: ARTE ]
