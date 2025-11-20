Infos précédentes :

Posté par Oli.
Modéré le 20/11/2025 à 08:00.
Lenny Kravitz-Blue electric lightLenny Kravitz sur l'Erdre - 20/11

Le festival La Nuit De l'Erdre a dévoilé quelques noms de son affiche dont Lenny Kravitz, Orelsan, Dropkick Murphys et Feu! Chatterton.

