Le festival La Nuit De l'Erdre a dévoilé quelques noms de son affiche dont Lenny Kravitz , Orelsan , Dropkick Murphys et Feu! Chatterton .

