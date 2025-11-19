Infos précédentes :

Lynyrd Skynyrd - Last of a Dyin' BreedLynyrd Skynyrd avec du rouge, du blanc et du bleu - 19/11

Lynyrd Skynyrd a publié le live de "Red white & blue". Donnie Van Zant fait un featuring sur le morceau. Celebrating 50 years - Live at the Ryman est dans les bacs. [plus d'infos]

