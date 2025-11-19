Posté par M!ke.
Le Pukkelpop célèbre Idles - 19/11
L'orga du Pukkelpop a partagé le live de Idles de son édition 2025. [plus d'infos]
Idles
LP : Tangk
Label : Partisan Records
Date de sortie : 16/02/2024
Idea 01
Gift horse
Pop pop pop
Roy
A gospel
Dancer
Grace
Hall & oates
Jungle
Gratitude
Monolith
