IdlesLe Pukkelpop célèbre Idles - 19/11

L'orga du Pukkelpop a partagé le live de Idles de son édition 2025. [plus d'infos]

Idles-Tangk
Idles
LP : Tangk
Label : Partisan Records
Date de sortie : 16/02/2024
Idea 01
Gift horse
Pop pop pop
Roy
A gospel
Dancer
Grace
Hall & oates
Jungle
Gratitude
Monolith

