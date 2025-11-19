Infos précédentes :

Mag 33 : ManuEurockéennes de Belfort 2026 : les premiers noms ! - 19/11

Les Eurockéennes de Belfort édition 2026 a dévoilé une partie de sa programmation avec des groupes tels que The Offspring, Airbourne, Social Distortion, Ultra Vomit, Rise Of The Northstar, Pulp et The Hives.
[fr] Les Eurocks: Site officiel  External ]

