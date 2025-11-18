Infos précédentes :

rammstein herzeleidR+ en live au Pinkpop - 18/11

Petite archive du Pinkpop avec les teutons de Rammstein interprétant "Sehnsucht", morceau homonyme de leur album, en 1997. [plus d'infos]

rammstein_sehnsucht.jpg
Rammstein
LP : Sehnsucht
Date de sortie : 22/08/1997
Sehnsucht
Engel
Tier
Bestrafe mich
Du hast
Bück dich
Spiel mit mir
Klavier
Alter mann
Eifersucht
Küss mich (fellfrosch)

