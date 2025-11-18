Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Petite archive du Pinkpop avec les teutons de Rammstein interprétant " Sehnsucht ", morceau homonyme de leur album, en 1997. [ plus d'infos ]

