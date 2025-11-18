Infos précédentes :

Posté par M!ke.
Modéré le 18/11/2025 à 08:00.
deftones_around_the_fur.jpgSOAD x Deftones en récap - 18/11

System Of A Down et Deftones ont fait date commune (sold-out évidemment) les 3 et 5 septembre dernier à Toronto. Une vidéo récap de ces dates explosives est en ligne. [plus d'infos]

