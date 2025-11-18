Posté par M!ke.
Modéré le 18/11/2025 à 08:00.
Vlad joue Kafka - 18/11
Vlad Ulasevich de Jinjer a mis en ligne une vidéo drum-playthrough pour le morceau "Kafka" présent sur Duél. [plus d'infos]
Jinjer
LP : Duél
Label : Napalm Records
Date de sortie : 07/02/2025
LP : Duél
Label : Napalm Records
Date de sortie : 07/02/2025
Tantrum
Hedonist
Rogue
Tumbleweed
Green Serpent
Kafka
Dark Bile
Fast Draw
Someone's Daughter
ATongue So Sly
Duél
