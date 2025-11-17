Infos précédentes :
Terreur nocturne pour DT - 17/11
Dream Theater a lâché "Night terror" tiré de son futur live, Quarantième: Live à Paris, à paraître le 28 novembre. [plus d'infos]
