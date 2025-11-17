Infos précédentes :

Posté par M!ke.
Modéré le 17/11/2025 à 08:00.
Pulp-MorePulp fait son Tiny desk - 17/11

Pulp est passé par le plateau de NPR Music pour y enregistrer une de leurs sessions Tiny desk concert. Elle est dispo dans ton Tube. [plus d'infos]

Pulp-More
Pulp
LP : More
Label : Rough Trade
Date de sortie : 06/06/2025
Spike island
Tina
Grown ups
Slow jam
Farmers market
My sex
Got to have love
Background noise
Partial eclipse
The hymn of the north
A sunset

