Posté par M!ke.
Modéré le 17/11/2025 à 08:00.
Modéré le 17/11/2025 à 08:00.
Pulp fait son Tiny desk - 17/11
Pulp est passé par le plateau de NPR Music pour y enregistrer une de leurs sessions Tiny desk concert. Elle est dispo dans ton Tube. [plus d'infos]
Pulp
LP : More
Label : Rough Trade
Date de sortie : 06/06/2025
LP : More
Label : Rough Trade
- Rough Trade (453 hits)
Date de sortie : 06/06/2025
Spike island
Tina
Grown ups
Slow jam
Farmers market
My sex
Got to have love
Background noise
Partial eclipse
The hymn of the north
A sunset
Tina
Grown ups
Slow jam
Farmers market
My sex
Got to have love
Background noise
Partial eclipse
The hymn of the north
A sunset
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires