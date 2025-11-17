Infos précédentes :
- Diamond Head sans remord pour MetallicA
- Apocalyptica joue One
- MetallicA dans un drive-in en pleine pandémie
- Havok a un oeil sur MetallicA
- Master sous la tente
- Apocalyptica noirci au Tuska Festival
- MetallicA en fan
- Kirk et James disent merci
- Un hommage au premier MetallicA
- Parce que les fans russes voudraient aussi accueillir leurs idoles
Posté par M!ke.
Modéré le 17/11/2025 à 08:00.
Modéré le 17/11/2025 à 08:00.
Diamond Head sans remord pour MetallicA - 17/11
Tirée de l'album hommage à Kill 'em all de MetallicA, No life 'til leather, Diamond Head a partagé sa reprise de "No remorse". [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires