Diamond HeadDiamond Head sans remord pour MetallicA - 17/11

Tirée de l'album hommage à Kill 'em all de MetallicA, No life 'til leather, Diamond Head a partagé sa reprise de "No remorse". [plus d'infos]

