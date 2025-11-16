Le musicien / songwriter suisse Louis Jucker sortira le 28 novembre un nouveau projet nommé A Pharmarcy Of Songs . Il s'agit d'un livre d'environ 200 pages et d'une plateforme "jukebox" numérique avec 50 chansons pouvant être gravées à l'unité en 45 Tours ou écoutées/achetées en digital. + d'infos à la suite. [ Jukebox : https://www.louisjucker.ch ] [ plus d'infos ]

L'artiste suisse Louis Jucker a composé 50 chansons en 2024, au cours de deux résidences à Lausanne (La Pharmacie, mars 2024) et Fribourg(O.V.N.I., septembre 2024). Il a installé un studio d'enregistrement analogique dans ces galeries, et invité le public à venir passer commande de chansons, sous forme de «consultations» musicales. Les personnes intéressées pouvaient, au fil d'un entretien privé et anonyme lui décrire les symptômes, maux et problèmes de leur vie émotionnelle, qu'elles s'imaginaient pouvoir soulager à l'aide d'une chanson-remède. Il a écrit, enregistré et gravé la musique sur disque vinyle, sur place, pendant ses heures de laboratoire. Au total un corpus de 50 chansons-remèdes s'est accumulé dans le juke-box de la pharmacie, pour soigner en musique toutes sortes de problématiques,légères et profondes.



