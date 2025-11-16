Après Johnny Fontane en juin dernier, Le Daron (rappeur dans Wamo) enchaîne avec un nouvel EP de 4 titres intitulé Do you dig it? qui est sorti le 7 novembre dernier. Il est en écoute à la suite avec les clips de "DYDI?" et "Trop d'idiots, pas assez de village". Il se dit aussi qu'il retravaille actuellement avec Oddateee. To be continued. [plus d'infos]