Infos précédentes :
- Dio recommande de ne pas parler aux inconnus
- Douge fait face au crabe
- Primus fait le clown sur du Dio
- Joey reprend Dio
- Last In Line nargue Satan
- Last In Line
- Une copie du G3 en Europe
- Corey voit des arcs-en-ciel
- Un ex Five Finger Death Punch chez Kill Devil Hill
- Dunsmuir : un premier album pour le supergroupe !
Posté par M!ke.
Modéré le 16/11/2025 à 08:00.
Modéré le 16/11/2025 à 08:00.
Dio recommande de ne pas parler aux inconnus - 16/11
Un ancien live de "Don't talk to strangers" de Dio a fait surface sur le web. [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires