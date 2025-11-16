Infos précédentes :

Posté par M!ke.
Modéré le 16/11/2025 à 08:00.
The Devil Wears Prada-FlowersTDWP tout dehors - 16/11

"All out" de The Devil Wears Prada bénéficie d'un clip. Le morceau est présent sur le dernier album des américains sorti ce vendredi. [plus d'infos]

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter- Classer cet élément
The Devil Wears Prada-Flowers
The Devil Wears Prada
LP : Flowers
Label : Solid State Records
Date de sortie : 14/11/2025
That same place
Where the flowers never grow [explicit]
Everybody knows
So low
For you
All out
Ritual
When you're gone
The sky behind the rain
The silence
Eyes
Cure me
Wave
My paradise



Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page