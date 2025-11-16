Infos précédentes :

Posté par M!ke.
Modéré le 16/11/2025 à 08:00.
TesseracT-War of beingTesseract fait la guerre au Resurrection Fest - 16/11

Tesseract interprétant "War of being" au dernier Resurrection Fest, c'est à regarder par là. [plus d'infos]

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter- Classer cet élément
TesseracT-War of being
Tesseract
LP : War of being
Label : Kscope
Date de sortie : 15/09/2023
Natural disaster
Echoes
The grey
Legion
Tender
War of being
Sirens
Burden
Sacrifice

Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page