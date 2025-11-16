Infos précédentes :
- Nailbomb @ Bloodstock Open Air
- Gaspillage de Nailbomb au Bloodstock
- Un peu de Nailbomb du Bloodstock
- Max ressuscite Nailbomb
- Motocultor : déjà du très lourd !
- KBK : le super-projet de la mort s'annonce...
- Le supergroupe du jour.... du mois, de l'année voire plus.
- Max do Brasil
- Streaming du jour : Man Must Die
- DEP + Soulfly + The Mars Volta + Mastodon = KBK
Posté par M!ke.
Modéré le 16/11/2025 à 08:00.
Modéré le 16/11/2025 à 08:00.
Nailbomb @ Bloodstock Open Air - 16/11
Le set intégral de Nailbomb au dernier Bloodstock Open Air est à mater par ici. [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires