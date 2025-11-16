Posté par Rémiii.
ASOJ anémié - 16/11
C'est après 10 ans de silence discographique que A Snake Of June publie un nouvel album en LP. Anemic s'écoute et se commande sur le BandCamp du groupe.
[ A Snake Of June: Bandcamp (1 hit) ] [plus d'infos]
