Napalm Death jouera en France début 2026 : le 31 janvier à Paris lors du Mondial du Tatouage, le 3 février à Rennes (L'Antipode), le 6 févier à Toulouse (Le Bikini), le 7 février à Vitry-le-François (L'Orange Bleue), le 8 février à Grenoble (La Belle Électrique) et le 22 février à Lille (Le Splendid).