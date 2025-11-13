Infos précédentes :

The Prestige - AmerUn coup de Baïonnette - 13/11

Baïonnette ne livrera ses compositions qu'en live ! Pas d'enregistrement studio, pas de disque, juste du live. Alex Diaz au chant et à la guitare (The Prestige, New Favourite) et Florian Urbaniak à la batterie (Junon, ex-General Lee, Ipkiss) ont donc capté "Abandon before cowards" dans une casse auto. [plus d'infos]

