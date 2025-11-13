Posté par Massinissa.
Cérémonie en cavale - 13/11
Le trio parisien de pop coldwaveCérémonie ouvre un nouveau chapitre avec "Cavale", premier extrait de son album L'aube dissout les monstres, qui paraîtra le 9 janvier 2026 sur le label néerlandais Enfant Terrible. Son clip se trouve à la suite.
[ Bandcamp / Instagram ] [plus d'infos]
