CérémonieCérémonie en cavale - 13/11

Le trio parisien de pop coldwaveCérémonie ouvre un nouveau chapitre avec "Cavale", premier extrait de son album L'aube dissout les monstres, qui paraîtra le 9 janvier 2026 sur le label néerlandais Enfant Terrible. Son clip se trouve à la suite.
