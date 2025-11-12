Infos précédentes :

Orly a sorti son premier opus il y a quelques semaines, tu peux désormais le retrouver sur bandcamp. Le combo est formé par deux ex-Deluge (Maxime et Frédéric) rejoints par Julien (ex-It Came From Beneath) et Fabien (ex-Cult of Occult).
