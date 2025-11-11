Infos précédentes :

Posté par M!ke.
Modéré le 11/11/2025 à 08:00.
The Flaming Lips and Heady FwendsThe Flaming Lips rendent hommage au Prince des Ténèbres - 11/11

Lors de leur tournée de septembre, The Flaming Lips ont joué sur scène une reprise de "War pigs" de Black Sabbath pour rendre hommage à Ozzy Osbourne. [plus d'infos]

