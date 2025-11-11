Infos précédentes :
Posté par M!ke.
Modéré le 11/11/2025 à 08:00.
Modéré le 11/11/2025 à 08:00.
The White Stripes au panthéon du rock - 11/11
Ce weekend, The White Stripes ont été intronisés au Rock & roll hall of fame. Pour leur rendre hommage, Twenty One Pilots sont montés sur scène pour reprendre leur Tube majeur "Seven nation army". [plus d'infos]
Pas encore de commentaires