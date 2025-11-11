Infos précédentes :
- Kings of Leon à l'écoute
- Kings of Leon sous oxygène
- Kings of Leon sur le petit écran
- Les Kings of Leon ont nulle part où courrir
- Les Kings of Leon n'ont rien à faire
- The Pretenders et des amis
- Kings of Leon veut s'amuser
- Ces voyous de Kings of Leon
- Temps orageux pour les Kings of Leon
- When you see yourself en détails
Posté par M!ke.
Modéré le 11/11/2025 à 08:00.
Modéré le 11/11/2025 à 08:00.
Kings of Leon à l'écoute - 11/11
Kings of Leon a sorti un nouvel EP, sobrement intitulé EP #2. Il s'écoute en entier par là. [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires