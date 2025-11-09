Posté par M!ke.
Les parasites de Polaris à la batterie - 09/11
Daniel Furnari de Polaris a mis en ligne une vidéo drum-playthrough du titre "Parasites". Le morceau est présent sur Fatalism. [plus d'infos]
Polaris
LP : Fatalism
Label : SharpTone Records
Date de sortie : 01/09/2023
Harbinger
Nightmare
Parasite
Overflow
With regards
Inhumane
The crossfire
Dissipate
Aftertouch
Fault line
All in vain
