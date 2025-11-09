Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Daniel Furnari de Polaris a mis en ligne une vidéo drum-playthrough du titre "Parasites". Le morceau est présent sur Fatalism . [ plus d'infos ]

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour sauver vos préférences et réaliser des statistiques de visites. [ charte d'utilisation ]