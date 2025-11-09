Infos précédentes :

Posté par M!ke.
Modéré le 09/11/2025 à 08:00.
Speed-All my angelsRevue de tournée avec Speed - 09/11

Speed revient de tournée des US en support de Turnstile. Le groupe a partagé une vidéo vlog de cette expérience. [plus d'infos]

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter- Classer cet élément
Speed-All my angels
Speed
EP : All my angels
Label : Flatsport Records
Date de sortie : 23/10/2025
Ain't my game
Peace
All my angels

Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page